Wimbledon, Berrettini eliminato da Alcaraz

Si chiude l'avventura di Matteo Berrettini a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso a Londra. Al romano, numero 48 del mondo, non è bastata una grande prestazione contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp e del tabellone, si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 in 2 ore e 53 minuti di gioco e attende nel prossimo turno il danese Holger Rune per un posto in semifinale.