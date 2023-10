Roma, al via la tre giorni di Tennis & Friends al Foro Italico

In campo al Foro Italico di Roma: dal 13 al 15 ottobre torna “Tennis & Friends - Sport e Salute”, un evento promosso dalla Onlus Friends For Health. Per l’intero weekend i visitatori potranno effettuare screening e visite mediche gratuite. Titolo emblematico dell’edizione 2023 “La prevenzione è giovane”, un chiaro invito ai ragazzi e alle famiglie a prendersi cura del proprio benessere attraverso lo sport e i corretti stili di vita.

di Alvaro Moretti

