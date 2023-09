Tennis and Friends, ancora un successo nella tappa di Torino: 11 mila screening e tanti ospiti vip

Grande affluenza e partecipazione di pubblico presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino per la terza edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport. L’evento, Official Charity delle Nitto ATP Finals, ha rilanciato anche quest’anno l’importanza della pratica dello sport, dei corretti stili di vita e della prevenzione con il claim La Prevenzione è GIOVANE.

La Manifestazione ha accolto nelle tre giornate circa 20.000 visitatori; oltre 11.000 gli screening effettuati da 300 tra medici e operatori sanitari in 48 aree specialistiche all’interno del Villaggio della Salute allestito in collaborazione con la ASL Città di Torino.

Oltre 1.000 gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio che hanno aderito ai percorsi didattici legati ai temi della prevenzione e della pratica sportiva presso i Villaggi della Salute, dello Sport e Interforze.

“I numeri importanti e in crescita della terza edizione torinese di Tennis & Friends - Salute e Sport dimostrano che è necessario proseguire con la promozione della prevenzione, dei corretti stili di vita e dello sport; un’attività che portiamo avanti grazie anche al fondamentale sostegno delle Istituzioni sanitarie, civili e militari. La missione comune è quella di formare le giovani generazioni e non solo, su questi temi”, ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, Medico Chirurgo Specialista in Medicina Preventiva, Presidente di Tennis & Friends - Salute e Sport e Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Due i momenti istituzionali importanti che hanno avuto luogo durante la terza edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport: la Cerimonia inaugurale della Settimana Europea dello Sport, alla presenza delle Istituzioni Europee, del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Piemonte, della Città di Torino e di numerosi campioni dello sport, rilanciando l’hashtag #beactive per richiamare l’attenzione sul valore della pratica sportiva, dei corretti stili di vita e della prevenzione; la Cerimonia di Inaugurazione alla presenza di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, di Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte, di Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo libero della Città di Torino e del dott. Carlo Picco, Direttore Generale dell'Asl Città di Torino e Commissario di Azienda Zero Regione Piemonte. La cerimonia è stata presentata dalla madrina storica Veronica Maya, accompagnata da Sebastiano Somma; guest star Al Bano Carrisi, che ha cantato l’Inno nazionale italiano, accompagnato dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno.

Numerosi gli Ambassador di Tennis & Friends - Salute e Sport scesi in campo: Vittorio Brumotti, Neri Marcorè, Marzia Roncacci, Sebastiano Somma, Edelfa Chiara Masciotta, Filippo Magnini, Angelica Savrayuk, il plurimedagliato olimpico di tiro con l’arco Marco Galiazzo, i judoka Ermes Tosolini e Davide Pozzi, il canoista fluviale Zeno Ivaldi, Davide Manenti, atletica leggera e gli ex calciatori Nelson Dìda, Simone Pepe, Stefano Sorrentino, Omar Milanetto, Simone Lorìa, Serginho, Ciro Ferrara, Ciccio Grabbi e Fabio Grosso.

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, commenta: “Stiamo vivendo un momento bello, capace di esprimere molti valori, merito dello sport che ci ricorda il detto mens sana in corpore sano; abbiamo infatti la possibilità, grazie alla pratica sportiva, di avere cura del corpo e della salute.

Questa è la logica alla base di Tennis & Friends - Salute e Sport, un modello che condivido insieme all’Assessore Ricca e al dott. Carlo Picco; la prevenzione è un tema di sostanza e non solo di comunicazione”. A Tennis and Friends ha preso parte anche Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo libero della Città di Torino: “Non è un caso che la stagione sportiva parta proprio da qui, parlando di prevenzione con una grande Manifestazione che dimostra come attraverso la coesione si possono raggiungere risultati.”

Carlo Picco, Direttore Generale dell'Asl Città di Torino e Commissario di Azienda Zero Regione Piemonte, ringrazia Giorgio Meneschincheri: "Giorgio ha avuto un’idea straordinaria: unire i valori universali dello sport, del benessere e di una vita sana e attiva con la prevenzione, ideando Tennis & Friends - Salute e Sport a sostegno della prevenzione. Abbiamo costruito un sodalizio che sta producendo frutti tangibili, questi stand dedicati alla prevenzione gratuita, con la presenza di Sanità pubblica e privata, sono una dimostrazione fattuale che l’integrazione pubblico-privato, quando ben coordinata, funziona benissimo”.