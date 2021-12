Sport e Salute, si inaugura a Cosenza la sede del nuovo modello territoriale

Promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Questo è il diktat del nuovo modello di presidi territoriali di Sport e Salute che oggi si inaugura a Cosenza alla sede di Piazza Giacomo Matteotti (ex Stazione Ferroviaria) alla presenza della sottosegretaria di stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali, del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, e del direttore generale, Diego Nepi Molineris.

Un punto di riferimento e di ripartenza per tutti i cittadini e gli amanti dello sport della città di Cosenza e della provincia, in grado di offrire diversi servizi di prossimità e sostegno in base al target di riferimento: assistenza legale e statutaria; assistenza fiscale, gestionale e contabile; assistenza sul credito sportivo (in collaborazione con l’Istituto per il credito sportivo); assistenza su registro ASD/SSD e 5x1000; prima informativa su impiantistica sportiva; info su bandi e finanziamenti pubblici nazionali e territoriali; info/news su aggiornamenti normativi; voucher di invito allo sport per l’orientamento sportivo; incontri con nutrizionisti dedicati alle varie fasce d’età; geolocalizzazione impianti sportivi; incontri sui temi dell’assistenza e manageriali (legale/fiscale/amministrativa/impiantistica, ecc.); temi tecnico-sportivi di interesse delle ASD/SSD (pratica sportiva giovanile, progettazione eventi, ecc.) e dei laureati in scienze motorie; orientamento sportivo per famiglie e potenziali praticanti; corretti stili di vita per famiglie e scuole, prenotazione postazioni di coworking; prenotazione sala riunioni.