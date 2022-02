Sofia Goggia argento a Pechino: è merito (anche) della medicina rigenerativa, ecco di cosa si tratta

LOLNEWS.IT - Sofia Goggia entra nella storia dello sci: a 23 giorni dall’infortunio è medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino. La 29enne bergamasca ha dato tutto nella discesa libera quando soltanto 3 settimane fa camminava con la stampella: la sua determinazione e la voglia di superare le avversità l’hanno portata sul podio e l’urlo di liberazione è stato a dir poco emozionante. Come ha fatto la Goggia a riprendersi dal brutto infortunio a Cortina del 31 gennaio scorso? Merito della medicina rigenerativa e di Claudio Zorzi, chirurgo ortopedico dell'Irccs di Negrar di Verona, che l’ha seguita da subito. Come agisce il plasma ricco di piastrine (Foto: Kikapress/Shutterstock – Music: “Once Again” from Bensound.com)

Leggi anche : >> SOFIA “MIRACOLATA” DUE VOLTE, QUEL BRUTTO INCIDENTE SULLA SEGGIOVIA E LA CADUTA NELLA SCARPATA