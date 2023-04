Sinner dà forfait all'Atp 1000 di Madrid: assenti anche Djokovic, Nadal e Berrettini

Jannik Sinner non ci sarà al Masters 1000 di Madrid in programma dal 26 aprile. Il forfait del tennista altoatesino si aggiunge a quelli di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Matteo Berrettini. Sinner aveva già rinunciato al quarto di finale del torneo di Barcellona contro Lorenzo Musetti per una forma influenzale. L'obiettivo è di essere al 100% per gli Internazionali d’Italia, appuntamento che avrà inizio il 10 maggio.