Serie A, il Milan blinda secondo posto. La Juventus ancora battuta

(Lapresse) Il Milan vince 2-1 a Firenze nell'antIcipo serale della 30ma di serie A e blinda il secondo posto in classifica. Le reti tutte a inizio secondo tempo. Apre le danze Loftus-Cheek, pari viola di Duncan e gol della vittoria per i rossoneri firmato da Leao. Juventus sempre più in crisi, sconfitta all'Olimpico dalla Lazio 1-0: decisiva la rete di Marusic al 93'. "Non si può perdere così ma centreremo la Champions", ha commentato a fine gara il tecnico dei bianconeri Allegri. Colpo dell'Atalanta che sbanca il Maradona con netto 3-0, spegnendo definitivamente le speranze del Napoli di una qualificazione alla prossima Champions. Il Torino batte il Monza 1-0, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone.