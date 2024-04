Serie A, Juve supera Fiorentina 1-0. Stasera l'Inter a Udine

La Juventus ha battuto 1-0 la Fiorentina nel posticipo della domenica della 31esima giornata di Serie A. Decisivo per i bianconeri il gol di Gatti nel primo tempo. Con questo risultato la squadra di Allegri si consolida al terzo posto ed è sempre più vicina all'obiettivo Champions League. I viola di Italiano restano invece al decimo posto. Stasera si conclude il programma con la sfida tra Udinese e Inter in Friuli. In caso di vittoria la squadra di Inzaghi si porterebbe a +14 sul Milan secondo, avvicinandosi sempre di più allo Scudetto.