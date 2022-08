Serie A, Juve e Napoli convincono all'esordio

Esordio convincente in Serie A per la Juventus di Allegri. I bianconeri si impongono 3-0 allo Stadium contro il Sassuolo. Ad aprire le marcature ci pensa Di Maria prima del raddoppio Vlahovic che si procura e trasforma il rigore. La doppietta del serbo in apertura di secondo tempo chiude la partita. Parte bene anche il campionato del Napoli che passa 5-2 al Bentegodi contro il Verona. (Lapresse)