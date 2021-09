Serie A, Napoli primo in classifica a punteggio pieno

Il Napoli continua la sua corsa solitaria in vetta alla classifica. Ieri sera i partenopei hanno battuto al Maradona 2-0 il Cagliari, infilando la sesta vittoria in sei partite, grazie a Osimhen nel primo tempo e Insigne su rigore nella ripresa. Il Milan secondo è a -2, l'Inter terza già a -4. Si stacca ancora di più la Roma battuta per 3-2 in un derby spettacolare dalla Lazioe ora lontana 6 punti dalla squadra di Spalletti. Stasera si chiude il quadro del sesto turno di seria A con il posticipo Venezia-Torino. Domani torna la Champions, subito in campo Milan e Inter.