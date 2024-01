Scontri derby Lazio-Roma, Abodi: «Chi non riesce a interpretare lo spirito dello sport non è un tifoso»

Andrea Abodi a margine degli stati generali dei consulenti del lavoro commenta gli scontri in occasione del derby tra Lazio e Roma . “C’è il rammarico che nonostante la nostra assunzione di responsabilità ancora ci siano manifestazioni di questo genere”, ha dichiarato il ministro dello sport. “Chi non riesce a interpretare lo spirito dello sport non è un tifoso, entra in un’altra dimensione”, ha poi aggiunto. (LaPresse)