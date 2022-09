San Siro, nuovo stadio: domani via a dibattito pubblico

Si apre domani il dibattito pubblico sul futuro dello Stadio Meazza di Milano, altra tappa verso l'approvazione del progetto per il nuovo impianto di Milan e Inter. "Il nostro progetto è innovativo e sostenibile", dichiara l'amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello. "È impossibile ristrutturare l'attuale San Siro", sostiene il presidente del Milan Paolo Scaroni, che aggiunge: "Ascolteremo obiezioni e suggerimenti nel dibattito pubblico, se riusciremo ad uscirne in modo positivo sarà un anno guadagnato e non perso". Il Milan è pronto a costruire uno stadio in un'altra zona di Milano, anche separatamente dall'Inter. (LaPresse)