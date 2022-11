Ranieri: «Diamo tempo a Mourinho e alla società, faranno bene»

L’ex tecnico giallorosso alla presentazione del libro del procuratore Pietro Chiodi "Dalla Curva Sud al Paradiso: «La società della Roma è ottima e Mourinho è un grande allenatore. Roma non è stata fatta in una notte. Diamo tempo al mister e alla società nel momento in cui potranno fare il mercato che vogliono. Sono convinto che faranno bene».