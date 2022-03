Di Valerio Marcangeli

Tanti applausi e cori da parte degli almeno trecento tifosi presenti in viale Mazzini a Roma, dinanzi alla basilica del Cristo Re, per omaggiare il ricordo di Pino Wilson, celebre capitano della Lazio del primo Scudetto. L'uscita del feretro sorretto dai suoi ex compagni di squadra.