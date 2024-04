Nuovo murale di Jurgen Klopp a Liverpool

EMBED





Il nuovo murale dedicato a Jurgen Klopp, l'amatissimo allenatore del Liverpool, svelato il 2 aprile 2024 nella città di Liverpool, Inghilterra. Quest'opera d'arte, che ritrae il volto del mister tedesco, noto anche per essere "ambasciatore" della birreria tedesca Erdinger Weissbrau, è stata realizzata dal talentuoso artista John Culshaw. Il murale adorna il fianco di un edificio in Slater Street, trasformando lo spazio urbano in una vibrante testimonianza della passione per il calcio e il rispetto per una figura iconica dello sport.