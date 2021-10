Serata da record per Miami che surclassa 137-95 i campioni Nba in carica dei Milwaukee Bucks. Gli Heat non avevano mia segnato così tanto in una gara d'esordio stagionale (il massimo erano stati i 128 punti di realizzati contro Detroit nel 1999), né vinto nell'opening night con un margine così rilevante (al massimo erano state 26 lunghezze nel 2000 contro Orlando). La franchigia della Florida mette le cose in chiaro sin dal primo quarto di gioco chiuso con un eloquente 40-17.