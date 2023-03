Nazionale, Malta-Italia in campo

Stasera alle 20.45 l'Italia affronta Malta, allo stadio Ta' Qali, nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2024. Roberto Mancini potrebbe cambiare parecchio nella formazione rispetto a quanto visto contro l'Inghilterra. Pronti Scalvini e Romagnoli mentre Darmian è in vantaggio su Di Lorenzo. Jorginho non dovrebbe essere titolare a centrocampo, con Cristante in regia. Tonali prende il posto di Barella. In attacco confermato solo Retegui. Su di lui il ct ha detto: "Lo seguono vari club, forse non ci abbiamo visto male".

