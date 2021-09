Il tecnico della Roma, José Mourinho, alla vigilia della partita contro il Sassuolo parla di Zaniolo: «C’è spazio per evolvere, sarei un allenatore molto scarso se non avessi nulla da dare a un ragazzo di 22/23 anni. Deve saper giocare in due modi diversi, deve saper giocare in blocco basso e pressing alto e altre cose che arriveranno con l’esperienza».