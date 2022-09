Mourinho: «Io non piango. Ma spero che Pinto mi aiuti con un difensore»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l’Udinese: «Ieri la conferenza stampa del direttore è stata brillante. Però lui ha detto una cosa che non è così. Ha detto che ci sono soluzioni dietro, ma non è così perché poi chi gioca a centrocampo. A me piace scherzare come ho fatto ieri, complimenti al direttore e alla società perché con le limitazioni hanno fatto un mercato fantastico. Però, una piccola speranza che mi possano aiutare un pochino di più. Adesso? Sì subito»