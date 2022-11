Mondiali Qatar: date, gironi, ripescaggio. Tutto ciò che c'è da sapere

La prima partita della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 si giocherà il 20 novembre. Ad aprire le danze il match Qatar-Ecuador, che avrà inizio alle 17 ora italiana. I mondiali si svolgeranno fino al 18 dicembre, giorno in cui si disputerà la finale allo Stadio Iconico di Lusail. Le nazioni qualificate sono 32, divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. I GIRONI GIRONE A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador GIRONE B: Inghilterra, Stati Uniti, Iran, Galles GIRONE C: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita GIRONE D: Francia, Danimarca, Tunisia, Australia GIRONE E: Spagna, Germania, Giappone, Costa Rica GIRONE F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada GIRONE G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun GIRONE H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana L'Italia, Campione d'Europa in carica, non è tra le squadre qualificate. Nelle ultime settimane ha ripreso a circolare l'ipotesi di un possibile ripescaggio in caso di esclusione dell'Iran. Al momento la FIFA non ha preso alcun provvedimento, l'Iran dunque giocherà. Anche in caso di esclusione, rimangono comunque forti dubbi su un possibile ripescaggio proprio della nazionale italiana.