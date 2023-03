Milano, Filippo Tortu medaglia d'oro di solidarietà

Filippo Tortu, medaglia d'oro per la staffetta 4x100 agli ultimi Giochi Olimpici, per un giorno si è levato le scarpette da corsa e ha indossato il grembiule rosso dei volontari di Opera San Francesco per servire i pasti alla mensa di corso Concordia a Milano che quotidianamente arriva a sfamare fino a 2.300 persone. Il campione ha così conosciuto in prima persona questa realtà di accoglienza e aiuto gratuiti che in città dal 1959 è un punto di riferimento per i poveri e qualsiasi persona in difficoltà.

Alla fine del "suo turno" Tortu ha detto: "È stata una bellissima mattinata quella in OSF. Ho visto con i miei occhi quanta voglia, passione e organizzazione ci sia dietro questo mondo che conoscevo ma non personalmente. Reputo il momento del pasto molto importante per la quotidianità di ognuno di noi. È condivisione. E mi ha fatto piacere trascorrerlo con queste persone. Opera San Francesco è unione".