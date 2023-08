Mancini atterrato a Riad, al via l'avventura in Arabia Saudita

Roberto Mancini si appresta a iniziare l'avventura da commissario tecnico per l'Arabia Saudita. Dopo l'ufficializzazione avvenuta ieri, il tecnico 58enne è giunto oggi pomeriggio all'aeroporto di Riad, dove è prevista la sua presentazione. L'ex allenatore della nazionale italiana, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 2027, farà il suo debutto in un'amichevole il prossimo 8 settembre a Newcastle contro la Costa Rica. Dopo un altro test il 12 settembre contro la Corea del Sud, a novembre inizierà a fare sul serio con le qualificazioni al Mondiale 2026. I «Green Falcons» dovranno vedersela con Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan. Il primo obiettivo sarà la Coppa d'Asia, in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024: l'Arabia è stata sorteggiata nel gruppo F con Thailandia, Kirghizistan e Oman.