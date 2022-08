Il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia del big match Juve - Roma: «Dybala ha la faccia di un bambino ma non lo è. Parliamo di come vogliamo giocare, di cosa ci aspettiamo da lui, però il controllo delle sue emozioni lo ha lui. Dal punto di vista esterno, solo osservandolo nel lavoro di questi giorni, non ho visto nulla di diverso. Mi aspetto una partita normale, magari con un po’ più di emozione prima e dopo».