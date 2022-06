Buffa racconta il "Mundial" del 1982: «Bearzot, impresa unica e sorprendente»

di Caterina Carpanè

A quarant’anni dal trionfo ai Mondiali di Spagna, Federico Buffa porta in scena “Italia Mundial 82”, in cui racconta la vittoriosa epopea degli Azzurri di Enzo Bearzot. «Ha fatto qualcosa di unico e sorprendente», dice il giornalista ricordando come quella squadra, reduce dallo scandalo del calcioscommesse, si fosse compattata e abbia giocato non solo per la nazionale, ma per tutta la categoria. Un successo che stride con la situazione dell’Italia di oggi che ha mancato la qualificazione ai prossimi mondiali: «Il calcio italiano è in crisi da tanti punti di vista». Leggi qui l'intervista completa