Gigi Riva, il sindaco di Cagliari Truzzu alla camera ardente: «Abbiamo perso il più grande»

"Abbiamo perso il più grande, il migliore. Un grande campione ma soprattutto un grande uomo, che con la sua semplicità e umanità è riuscito a esprimere valori eccezionali". Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, parlando prima di visitare la camera ardente allestita per Gigi Riva nello stadio 'Unipol Domus' del capoluogo sardo. "Ha rinunciato alla carriera, ai soldi, in nome di un'idea e di un senso di appartenenza. Per questo gli saremo per sempre grati perchè, contrariamente a noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere e di vivere in Sardegna, lui ha scelto di farlo. Per questo era doppiamente sardo", ha aggiunto Truzzu. (LaPresse)