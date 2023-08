Buffon dà l'addio al calcio, il video postato sui social dal portiere

(LaPresse) "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme". Con questo messaggio, postato sui suoi profili social, Gigi Buffon ha ufficializzato l'addio al calcio. A 45 anni l'ormai ex portiere dice basta, rinunciando all'ultimo anno di contratto con il Parma e ai milioni dell'Arabia Saudita. Si chiude così la carriera di uno dei più forti portieri della storia. Una carriera lunga 28 anni – con due squadre nel cuore, Parma e Juventus – culminata con la vittoria ai Mondiali di Germania del 2006 con la Nazionale italiana guidata da Marcello Lippi. A corredo del messaggio, Buffon ha postato un video con alcune delle sue più emozionanti imprese. Nel suo futuro, probabilmente, una carriera da dirigente. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE