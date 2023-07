Già in sella a un anno, la figlia di Valentino Rossi sfreccia su una mini-moto

EMBED





(LaPresse) A poco più un anno, la figlia di Valentino Rossi è già in sella a una mini-moto. "Non penso che Giulietta farà la ballerina" ha twittato il Dottore, che ha pubblicato il video sui suoi profili social. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE