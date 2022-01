Genoa, Amiri è arrivato in città: le immagini

Il gm Spors ha chiuso in serata l'acquisto per 3,5 milioni di euro, del centrocampista centrale del Brondby Morten Frendrup. Classe 2001, nonostante la giovane età vanta quasi cento presenze nella massima serie danese e cinque apparizioni con la nazionale Under 21 dopo aver seguito tutta la trafila nelle nazionali giovanili. È atteso domani a Genova. Frendrup è il secondo acquisto della giornata rossoblù dopo l'arrivo in serata nel capoluogo ligure del trequartista tedesco Nadiem Amiri che domani sosterrà le visite mediche.