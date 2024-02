Cristante: «De Rossi poteva essere una soluzione azzardata, invece si è rivelata giusta»

Il centrocampista della Roma alla vigilia della partita contro il Feyenoord : «Il mister non aveva bisogno di presentazioni, conosceva già l’ambiente. È arrivato in una situazione difficile, poteva trovare delle insidie, ma ha trovato gli equilibri perfetti per gestire una situazione tutt’altro che semplice. Stiamo costruendo giorno dopo giorno, con idee nuove. Si sta rivelando la soluzione giusta, preso dalla società in un momento difficile e che poteva essere azzardata per via della poca esperienza. Penso invece che si stia rivelando quella giusta».