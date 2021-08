Calciomercato, attesa per gli ultimi colpi

La lunga sessione estiva di calciomercato si sta per chiudere. Alle 20 di stasera stop alle trattative in Italia mentre in Inghilterra si andrà avanti fino alle 23. E come ogni anno l'ultimo giorno sarà una corsa contro il tempo per chiudere gli ultimi colpi. Tra le big italiane, i club più attivi dovrebbero essere Milan e Juventus. I rossoneri proveranno l'ultimo assalto per il trequartista dopo il no dei francesi del Brest all'offerta per Faivre. I bianconeri invece puntano al ritorno di Pjanic ormai in rotta col Barcellona. Sembra ormai destinato a restare a Parigi Mbappé con il Psg che ha detto no alle super offerte del Real Madrid.