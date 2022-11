Il cast di Willow al Lucca Comics: «Mai visto una cosa come il Lucca Comics!»

Da Lucasfilm e Imagine Entertainment arriva Willow – la serie, la nuova serie sequel basata sul film di avventura fantasy di George Lucas del 1988, che sarà disponibile dal 30 novembre 2022, in esclusiva su Disney+. Lo stregone Nelwyn torna, anni dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora Danan, per guidare un improbabile gruppo di eroi in una missione alla scoperta di un mondo al di là di ogni immaginazione. Willow – la serie vede il ritorno di Warwick Davis nel ruolo del protagonista, con Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Jonathan Kasdan, Tommy Harper, Wendy Mericle, Roopesh Parekh, Ron Howard e Samie Kim Falvey come executive producer.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

Denise Gough per "Star Wars - Andor”: «Se vogliamo l’uguaglianza dobbiamo essere pronte a interpretare anche personaggi negativi»