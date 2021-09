What If...? rimescola le carte del Marvel Cinematic Universe, reimmaginando i celebri eventi dei film in modo inaspettato. La prima serie animata dei Marvel Studios si concentra su diversi eroi del MCU, da Captain America a Iron Man e, nella versione originale, comprende le voci di star che ritornano ad interpretare i rispettivi ruoli. (Servizio a cura di Eva Carducci)