Venezia 79, l'International Tour Film Festival di Civitavecchia sbarca alla Mostra del Cinema

Per il secondo anno consecutivo l’International Tour Film Festival di Civitavecchia ha presentato il programma ufficiale con un evento al Lido di Venezia, nell'ambito della 79esima Mostra del Cinema. Presso la prestigiosa location dell’Hollywood Celebrities Lounge, sono stati svelati i primi dati ufficiali dell’11ma edizione, come da tradizione ricca di ospiti internazionali. Presenti il Presidente Piero Pacchiarotti, del Direttore Artistico Antonio Flamini, di Romano Milani (presidente giuria critica), Christian Marazziti (presedente giuria lungometraggi) e Marina Marucci responsabile della sezione libri al festival. È stata l’occasione per consegnare i prestigiosi ITFF Venice Award, riconoscimento alle eccellenze del mondo del cinema, premiando Marco Leonardi (attore in concorso a Venezia con il film di Abel Ferrara “Padre Pio”), Susy Laude (attrice), Dino Abbrescia (attore), Francesco Apolloni (regista del film “Addio al nubilato”). La presentazione ha focalizzato l’importanza di un festival nel territorio dell’alto Lazio, che possa trainare l’attività turistica e culturale in virtù del fatto che Civitavecchia è il primo porto crocieristico del Mediterraneo, con oltre 2,5 milioni di passeggeri all’anno. L’International Tour Film Festival è patrocinato da MIC, Regione Lazio, Romalaziofilmcommission, Comune di Civitavecchia, Enel, Zen Diffusion, Apidge, Fanitudine, Ouragansound, Luca Papa Coach e Multisala Cinema Royal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it