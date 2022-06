Totò e il museo mai realizzato, il sogno mancato di Liliana. Enzo De Caro: «Grave per Napoli»

(LaPresse) In tanti a Napoli, nel Rione Sanità, per l'ultimo saluto a Liliana de Curtis, la figlia di Totò che in vita si è sempre battuta per la nascita di un museo dedicato al principe della risata. Il Museo sarebbe stato previsto nel Palazzo dello Spagnolo in via Vergini, a pochi metri da via Santa Maria Antesaecula dove il Principe Antonio De Curtis era nato. Promesse e annunci ma a 55 anni dalla morte di Totò il museo non è stato ancora realizzato. "Mamma continuava a sperare. Assistiamo a una farsa, ci sentiamo presi in giro", così Antonello Buffardi de Curtis, figlio di Liliana e nipote di Totò. Per l'attore Enzo De Caro " Non fa onore a Napoli non avere un luogo fisico dove raccogliere e ricordare gli scritti e le opere di Totò. Auguriamoci che le distrazioni del passato si possano compensare".