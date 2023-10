Genovese e il cast de I Leoni di Sicilia: «Perché abbiamo perso la magia dell’andare in sala?»

La nuova serie originale italiana Disney+ debutterà sulla piattaforma streaming il 25 ottobre con i primi 4 episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre I Leoni di Sicilia è l’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I Leoni di Sicilia è un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861. (Servizio a cura di Eva Carducci)