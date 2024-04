Pechino Express, i fratelli Carrara bisticciano per la prima volta

Alla settima tappa, dopo un percorso che li ha visti sempre fortissimi e sempre tra le coppie da battere, per i due fratelli Carrara è arrivato il primo momento di fragilità. Per la prima volta, nell’episodio di ieri di Pechino Express (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand), I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara sono apparsi in difficoltà, ma soprattutto in lite tra loro. All’interno della fabbrica di gusci di noci di cocco ad Ambalangoda, in Sri Lanka, per una missione di gara dovevano creare dalla fibra dei gusci una corda resistente, ma i due hanno cominciato a bisticciare rumorosamente…

“Immagini concesse da Sky”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.