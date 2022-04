Paul McCartney e John Lennon, il duetto virtuale nel nuovo tour dell’ex Beatles

Paul McCartney, storico bassista nei Beatles, all'età di 79 anni è tornato in tour con un concerto a Spokane, nello stato di Washington, che ha segnato ufficialmente il suo ritorno sulle scene dopo lo stop forzato legato alla pandemia. L'accoglienza dei fan è stata strepitosa. Ma a un certo punto è successo qualcosa che è andato oltre il semplice spettacolo. Sullo schermo, alle spalle dei musicisti sul palco, il frontman degli Wings ha fatto proiettare le immagini tratte dal docu-film di Peter Jackson "The Beatles: Get back", uscito su Disney+. Il documetario ripropone ore di filmati inediti risalenti alle prove per il famoso concerto sul tetto della Apple, l’ultimo concerto dei Beatles nel gennaio 1969. Ed ecco che McCartney comincia a suonare il pezzo I’ve got a feeling, potendo così duettare virtualmente con John Lennon. Un'emozione che ha travolto la folla.