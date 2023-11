Paola Cortellesi, successo al botteghino: vola "C'è ancora domani"

Il film "C'è ancora domani", diretto dall'esordiente Paola Cortellesi , continua a riscuotere un notevole successo al botteghino italiano. Nella seconda settimana di proiezione, gli incassi non solo non calano, ma addirittura raddoppiano, dimostrando uno straordinario di successo della regista. L'esordio alla regia vola a sette milioni di incasso e 1 milione di biglietti staccati. Dietro di lei altri titoli come "Comandante" con Favino a 1 milione e 700mila, "Io Capitano" di Matteo Garrone a ben 4 milioni, senza dimenticare il fenomeno teen "Me contro te" con 4,2 milioni e l'esordio di Bisio a 1,3.