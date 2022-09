Ognibene, il 6 ottobre in uscita il nuovo singolo del cantautore

Dal 7 ottobre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Che vita di merda” (LaPOP), il nuovo singolo di Ognibene. “Che vita di merda” scritta insieme a Simone Pozzati, col quale rinnova il sodalizio autorale, è un brano rock autobiografico, spietato ma liberatorio.

Un'imprecazione rock per sfogare la rabbia

Spiega l’artista a proposito del brano: “Chi non ha mai imprecato dicendo: che vita di merda! Ecco io, per riassumere un periodo piuttosto frustrante del mio recente passato, ho deciso di scrivere questa canzone. L’ho pensata come un’imprecazione rock nella quale sfogare tutta la rabbia e devo dire che mi ha fatto bene. Nella mia testa immagino persone incolonnate nel traffico cittadino, dopo una terribile giornata di lavoro, che cantano a squarciagola il ritornello.”

Il videoclip

Il videoclip di “Che vita di merda”, ideato e diretto dalle sapienti mani di Adriano Giotti, è il sequel della clip di “Mistico a Las Vegas”. Il “mostro” pacchiano, nato della fusione tra le contrastanti vesti con le quali OGNIBENE è obbligato a convivere, prende consapevolezza di sé e, imprecando al cielo, mostra tutto il suo senso di inadeguatezza.