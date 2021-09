National Geographic annuncia la nuova produzione originale: il cacciatore di Dinosauri - Missione Italia ( in onda su National Geographic (Sky, 407). Protagonista il paleontologo dell’Università di Bologna e National Geographic Explorer Federico Fanti che accompagnerà gli spettatori alla scoperta della preziosa eredità lasciata dai dinosauri nel nostro Paese. A questo speciale interamente dedicato all’Italia, seguiranno nei prossimi mesi altri due episodi dedicati al Regno Unito e al Canada. Fino a un decennio fa, i dinosauri più famosi erano quelli rinvenuti nel Nord America. Oggi non è più così: anche l’Italia vanta alcuni dei ritrovamenti più importanti al mondo. Nel 1994 nel piccolo borgo di Villaggio del Pescatore, a pochi passi da Trieste, furono trovati i resti del più grande dinosauro italiano, Antonio, appartenente a una nuova specie, mai rinvenuta altrove, il Tethyshadros Insularis. E oggi in quello stesso luogo è stato riportato alla luce un nuovo esemplare, Bruno. Segno dell’unicità di questa terra che sta pian piano facendo affiorare i resti di un vero e proprio branco di dinosauri Federico Fanti conduce gli spettatori tra i segreti di questo nuovo ritrovamento passando attraverso le tracce lasciate dai dinosauri nel nostro Paese. Si farà tappa quindi in Puglia in uno dei siti ad impronte più belli d’Italia e nelle vicinanze di Gubbio dove una sottile riga nella roccia ha svelato al mondo uno degli eventi più famosi nella storia del pianeta: l’impatto del gigantesco asteroide che causò la scomparsa dei dinosauri dalla Terra. (Servizio a cura di Eva Carducci)