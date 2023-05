Meta Golding per “Rabbit Hole”: «Viviamo in un mondo che ruba la nostra identità, non solo tecnologica»

In “Rabbit Hole”, John Weir (Kiefer Sutherland), un maestro dell'inganno nel mondo dello spionaggio aziendale, viene incastrato per omicidio da potenti forze che hanno la capacità di influenzare e controllare le popolazioni. Oltre a Sutherland, la serie che arriverà su Paramount+ in Italia dal 26 maggio, si avvale di un cast dinamico che comprende Charles Dance ("Game of Thrones") nel ruolo del Dr. Ben Wilson, Meta Golding ("Empire") nel ruolo di Hailey Winton, Enid Graham ("Mare of Easttown") nel ruolo di Josephine "Jo" Madi, Rob Yang ("Succession") nel ruolo di Edward Homm, Walt Klink ("The English") nel ruolo di The Intern e Jason Butler Harner ("Ozark") nel ruolo di Valence. (Servizio a cura di Eva Carducci)