Masterchef, storia d'amore tra due concorrenti? Francesca si dichiara a Nicolò e i giudici li lasciano soli

L’esordio della nuova edizione di MasterChef Italia – ieri su Sky Uno e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand – è stato segnato da alcune parole chiave: il rigore, nei giudizi di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; la felicità, l’ingrediente segreto che non può mancare; le emozioni, per il trio sempre più affiatato capace di empatizzare con le storie degli aspiranti concorrenti. Ma anche la sorpresa, grazie anche al Live Cooking di Francesca, che ha deciso di farsi accompagnare da Nicolò, ragazzo conosciuto pochi minuti prima nel backstage. Galeotto fu il Live Cooking di MasterChef? Chissà… intanto i giudici li lasciano soli (forse). “ Immagini concesse da Sky ”; “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”