Buy, Ranieri, Vanoni&C. «Un film che si poteva fare solo con 7 primedonne» (parte 2)

Un cast di primedonne made in Italy per il remake di un cult francese: Margherita Buy, Luisa Ranieri, Micaela Ramazzotti, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo e Ornella Vanoni, autentica rivelazione comica, sono le protagoniste di “7 donne e un mistero” il film di Alessandro Genovesi atteso nelle sale il 25 dicembre. Ispirato a “Otto donne e un mistero”, il musical del 2002 di François Ozon interpretato da Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Ludivine Saigner, Viriginie Ledoyen, Danielle Darrieux, “7 donne e un mistero” è una commedia ambientata in una villa immersa nei boschi alla vigilia di Natale dove la scoperta del padrone di casa, pugnalato a morte, porta le donne di casa (moglie, suocera, cognata, figlia, amante, governante…) a indagare sul responsabile rinfacciandosi a vicenda miserie e segreti in un crescendo esilarante che mette in luce il talento delle protagoniste. «Dirigere 7 attrici è stato facilissimo, spiega Genovesi, tutti mi avevano terrorizzato ma non c’è stata nessuna lite sul set, bensì una grande professionalità da parte di tutte e un’armonia quasi magica». Conferma Benedetta Porcaroli: «Siamo diventate amiche, ci siamo scambiate consigli e osservazioni. Spero venga il giorno in cui un cast composto tutto di donne non faccia più notizia, ma sia la regola. Secondo Luisa Ranieri «si preoccupavano tutti che potessimo litigare tra noi, ma la verità è che un film così sette attori maschi non avrebbero potuto farlo. Si sarebbe scannati prima della fine».

Servizio di Gloria Satta