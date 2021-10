Marco Martinelli e il suo "Molecole d'amore"

Venerdì 15 ottobre è uscito su tutte le piattaforme digitali “Molecole d’Amore”, il nuovo singolo di Marco Martinelli, reduce dal prestigioso Premio Lunezia dove ha conquistato il primo posto e che gli è valso l’accesso di diritto alle fasi finali di Area Sanremo. “Molecole d’Amore” racconta l’esistenza attraverso la poetica della chimica, usando lo sguardo di un giovane scienziato per spiegare la realtà che ci circonda. E’ un inno di speranza, che parte dalla materia e dagli atomi per lanciare un messaggio universale e positivo verso il futuro. “Siamo tutti uguali, costituiti degli stessi atomi che si incontrano e formano legami” dice Marco Martinelli, che si è imposto in cima alla classifica con un giudizio unanime di commissione d’ascolto e pubblico. “Tra tutti i legami che ci sono, i legami covalenti sono alla base della struttura del filamento del DNA e di tutte le molecole organiche che conosciamo. La cosa sorprendente e meravigliosa è che questi legami sono frutto della condivisione, un evento che può essere letto come un atto d’amore, in cui due atomi condividono tra loro una coppia di elettroni che rappresentano i legami alla base della vita.” Oltre a partecipare di diritto alle fasi finali di Area Sanremo, nei prossimi mesi Marco Martinelli sarà presente con il suo brano nella programmazione di Rai Isoradio, partner ufficiale del Premio Lunezia. Il singolo sarà lanciato anche dai social di TIMMUSIC. Marco Martinelli, infatti, è anche uno dei protagonisti di “Scuola TimVision”, il programma di edutainment rivolto ai bambini della scuola primaria, in cui interpreta il ruolo del bizzarro investigatore Leo.