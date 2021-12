Jovanotti, ecco il video de "La Primavera"

Arriva in inverno la primavera di Jovanotti che oggi, 17 dicembre, presenta una nuova puntata del Disco del Sole.

Il Disco del Sole è un oggetto volante non identificato, è uno streaming, una filosofia, ma soprattutto è il flusso di brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da "La Nuova Era".

A prescindere dagli schemi di lavoro standard dei calendari strategici, il Disco del Sole è la nuova musica di Lorenzo. Ed esce quando è pronta, senza uno schema, senza un piano deciso. Il flusso continua a scorrere.

Oggi sono pronti cinque nuovi pezzi ed escono dappertutto per Polydor Universal Music a tracciare la via di un movimento costante che si comporrà mese dopo mese, settimana dopo settimana, per un anno intero. Cinque brani inediti prodotti con Rick Rubin che salutano l’arrivo dell’inverno con questi primi raggi di sole.