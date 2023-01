Harry, vendite alle stelle in poche ore per "Spare" (l'autobiografia del principe)

Oltre 400.000 copie vendute a Londra solo il primo giorno

Roma, 11 gen. (askanews) - Un successo anche al di là delle aspettative: "Spare", l'autobiografia del principe Harry, ha venduto oltre 400mila copie solo in Gran Bretagna nel primo giorno di uscita, fra libro fisico, audiolibro (letto dal principe stesso) e versione elettronica. Cifre a cui si aggiungono le vendite a livello globale: è tradotto in 16 lingue.

In Italia, col titolo "Spare, il minore" lo trovate nella grande distribuzione; a Roma è andato a ruba e diversi punti vendita l'hanno già esaurito, su Amazon le copie fisiche hanno un arrivo previsto a 10 giorni. Molte librerie indipendenti per ora non ce l'hanno: "Non le abbiamo ancora chieste perché fra tante novità interessanti qualcuna può sfuggire, ma non esiteremo a prenderne almeno una copia quando qualcuno verrà a chiedercelo" dice il proprietario di Altromondo. "Quando c'è la polemica le cose vanno bene, poi quando scema la polemica magari fra dieci giorni non ci ricorderemo più di questo libro".

"Spare" è scritto da un ghostwriter di lusso, il vincitore di un Pulitzer JR Mohenringer, lo stesso giornalista dietro il trionfo di "Open", la vita di André Agassi. In libreria tutti arrivano alla caccia delle rivelazioni scottanti del figlio minore di Lady Diana dopo la sua fuga con la moglie Meghan dalla dura vita nella casa reale inglese. Le litigate col fratello, la frattura col padre, la campagna anti Meghan messa in atto dalla cognata e da Camilla moglie di re Carlo per autopromuoversi; e ancora i talebani uccisi in Afghanistan e tanti dettagli interni alla famiglia Windsor.

"Penso che possa creare problemi, sì", dice questa lettrice a Parigi, "per la famiglia reale, perché macchia l'immagine cristallizzata che abbiamo della monarchia come di qualcosa di intoccabile e lui ci salta dentro a pié pari . Non ha paura e questo ci piace".

Harry duca di Sussex dice che il libro è il modo di raccontare la sua verità, già narrata peraltro in interviste a iosa e un documentario Netflix. Sicuramente è un modo per rimpinguare le casse della sua famiglia ormai distaccata da Buckingham Palace.