Grignani interrompe il concerto per i problemi tecnici. Lo sfogo: «Non va un ca**o. Vi saluto»

Gianluca Grignani si arrabbia e lascia il palco al concerto a Fontaneto d’Agogna (Novara). Durante l'esibizione ci sono stati alcuni problemi tecnici e il cantante ha perso la pazienza: dopo essersi sfogato sul palco ha salutato tutti e se n'è andato.

Diversi video online mostrano Grignani visibilmente arrabbiato: «Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non capisco. Non va un c…. La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c… che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto». E ancora: «Giuro, io potrei anche andarmene adesso. Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto».

Grignani ha lasciato il palco. Poi è rientrato poco dopo, cantando a cappella alcuni dei suoi brani più popolari.