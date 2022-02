Fabrizio Moro nelle sale con "Ghiaccio": «La mia felicità è stare in pace con le persone che amo»

Inizio anno intenso per Fabrizio Moro che a Sanremo 2022 con ‘Sei tu’ ha ottenuto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. E dopo il festival, i progetti del cantautore continuano tra musica (l’album ‘La mia voce’) e cinema (il primo film da regista e sceneggiatore ‘Ghiaccio’, nelle sale il 7, 8 e 9 febbraio). “Attraverso la canzone ‘Sei tu’ ho voluto ringraziare una persona che mi ha aiutato molto, mi ha riallineato con la mia via e con la mia arte. Ogni giorno mi racconto una verità, che è sempre la stessa e che è quella di svegliarmi e lavorare sodo: questa è l’unica verità che mi racconto ogni mattina, anche nei momenti in cui magari posso rilassarmi”. “Spesso mi chiedo se sono all’altezza delle situazioni che provoco e mi creo attorno alla mia vita – riflette ancora Moro – e spesso mi rispondo di no ma ci sono volte in cui vedo che riesco a farcela. La mia definizione di felicità oggi è stare in pace con le persone che amo”. Credits Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: -- La Rappresentante di Lista si candida all’Eurovision per San Marino