Eurovision 2023, Marco Mengoni con "Due vite": «Uniti per urlare un messaggio di pace»

È tutto pronto per Eurovision Song Contest 2023, che vede Marco Mengoni a rappresentare l’Italia con ‘Due vite’. Proprio da Liverpool Mengoni racconta: “Sono molto soddisfatto, anche del mio inglese”, sorride. “Per il resto, l’aspettativa che è già un po’ confermata, mi sto divertendo; me la sto vivendo un po’ come mi sono vissuto Sanremo 2023 […] In questi anni ho avuto l’opportunità di fare tantissime esperienze, di capire bene cosa dire un palco come quello di Eurovision”. “Essere qui, significa essere uniti anche per mandare un messaggio di assoluta pace a tutta l’Europa – prosegue – e, ovviamente, se posso lo urlo: sono contrario a qualsiasi guerra in atto in questo mondo e sono assolutamente per la pace”. Infine, a proposito della performance, anticipa: “Credo di essere riuscito a portare sul palco l’alternarsi di vita reale e vita dei sogni. Avrò due performer per descrivere la relazione tra queste due parti di vita”. Foto da Ufficio Stampa - Kikapress - EBU / Music: Korben