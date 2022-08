Dopo Tom Hanks e Madonna arriva una nuova “A League of Their Own”. Il cast: «Raccontiamo la forza di uscire dai momenti difficili»

A League of Their Own è una serie Prime Video (disponibile dal 12 agosto) che rievoca lo spirito dell’amato classico di Penny Marshall, con Tom Hanks e Madonna, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Max Giusti per “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo”: «Ho fatto il figo con gli amichetti dei miei figli»